Armin Lluta se despide del cargo y pide al gobierno no meterse “nunca más” con Adepcoca

El presidente de Adepcoca, Armin lluta, manifestó este martes que deja el cargo por la unidad de los Yungas, afirmó sentir orgullo por haber unido al pueblo y pidió al gobierno no meterse nunca más con el sector.

“Que el Gobierno tenga este mensaje de Armin, que con Adepcoca nunca más se meta. Pero Armin no se ha robado, no ha traicionado, no se ha vendido”, manifestó Lluta.