Arrancó la máscarilla a una cajera porque en su pedido faltaba un burrito

EE.UU.

Una estadounidense que hacia un TikTok filmó con su teléfono un incidente que tuvo lugar en un restaurante de la cadena McDonald's en el Condado de Orange, en California. Deicy Calderon se encontraba en el establecimiento cuando vio cuando una cliente enojada se metía detrás del mostrador y le arrancaba la máscara a una cajera, porque en su pedido faltaba un burrito.

La empleada le insistió en que, si no daba un paso atrás, llamaría a la Policía, a lo que la agresora respondió bajándole la mascarilla sanitaria. Cuando otro empleado se acercó y la víctima del ataque hizo gesto de llamar por teléfono, la clienta se apresuró a abandonar el lugar gritando.

El breve video ya ha acumulado 1,7 millones de visitas en la plataforma.

Karen’s of Orange County, apparently this was over a breakfast burrito they forgot to put in 🤦🏻‍♀️ ##fyp ##mcdonalds