Ashton Kutcher vende inesperadamente su boleto al espacio

EE.UU.

Viajar al espacio es una aventura y pasatiempo para algunas celebridades, tal era el caso del multimillonario británico Richard Branson, quien logró llegar a bordo de un cohete de Virgin Galactic, al límite del espacio exterior la semana pasada. Dentro de este círculo de ostentosidad de los famosos Ashton Kutcher era otra que deseaba sobrepasar la atmósfera terrestre.

Pero inexplicablemente, el actor estadunidense decidió vender su boleto al espacio y renunciar a este proyecto que venía planeando desde hace tiempo. Tanto los seguidores de Ashton, como sus más allegados quedaron sorprendidos por esta decisión y se preguntaban ¿qué motivo lo llevó a abandonar su deseo? a lo que el actor respondió:

"Cuando me casé y tuve hijos, mi mujer básicamente me explicó que no era una idea muy inteligente ir al espacio cuando tienes niños tan pequeños".

Por lo que ahora se entiende que el actor renunció a su sueño luego de una larga charla con su esposa, la también actriz Mila Kunis, quien le convenció de que no era una buena idea realizar ese vuelo al espacio, le pidió que pensara en sus hijos, quienes aún son muy pequeños y necesitan de su padre, ya que una aventura como esta es impredecible, así como todo puede ir bien, también existe la posibilidad de que se complique.

A todo esto añadió que su viaje estaba programado después del que realizó Richard Branson, pero no se dio y fue por ello que vendió su boleto, el mismo que le costó 200 mil dólares.

Ashton Kutcher tiene dos hijos con Mila Kunis: Wyatt, de 5 años, y Dimitri, de 3. La famosa pareja se casó en 2015. Quizás el actor de "Two and a Half Men" no viaje al espacio en esta oportunidad, pero Elon Musk, fundador de Space X, y Jeff Bezos, dueño de Amazon, lo harán muy pronto.