Asistieron al funeral de un tío lejano y 16 personas de la misma familia fallecieron tras contagiarse de coronavirus

En Cuautitlán Izcalli 16 integrantes de una familia fallecieron por coronavirus tras asistir a un velorio de un tío que falleció por la enfermedad.

José Martín Chávez Enríquez, sobrino del fallecido, contó que en el funeral toda la familia se dio cita para dar el último adiós a uno de los miembros más apreciados sin pensar en las consecuencias.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, contó a un periódico de circulación nacional e México.