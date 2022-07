Atacaron a Optimus Prime en Sacaba: fue pildoreado y le robaron, sospechan de Bumblebee

Cochabamba, Bolivia

Juan Mamani, un joven que se gana la vida dando vida al personaje de Optimus Prime, denunció que le robaron su traje y sospecha de Bumblebee, una persona que también se disfraza de otro de los personajes de la saga Transformers.

Juan, que llegó de Tarija para trabajar en Cochabamba, contó que fue pildoreado cuando asistió a la verbena del municipio de Sacaba. Ahora, busca desesperadamente recuperar su disfraz, debido a que es el único sustento económico de su familia.

"Me robaron de Optimus Prime, es un traje reciclado de plástico , de varios objetos, también tiene juego de luces. Es un arte urbano. Estaba en la verbena, una media hora más y me salí cuando ya estaba todo en silencio", indicó Mamani.

Contó que le invitaron una lata de cerveza y perdió la conciencia, cuando despertó, ya había dejado de ser Optimus Prime.

"Me invitaron unos amigos, no sé si era una cerveza o una malta, pero no era fuerte. Tomé y se retiraron", agregó.