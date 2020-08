Ministro Arias cuenta el drama del personal de salud que lucha contra el coronavirus

Mediante un audio denominado “mensaje por la vida”, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, contó el drama que los trabajadores de salud atraviesan por la falta de oxígeno. La autoridad gubernamental se encuentra internada desde el pasado 28 de julio en la Caja de Salud Cordes.

“Los enfermeros llorando me dicen que la gente se está muriendo ahí afuera, que está sufriendo, que no hay oxígeno, que no hay medicamentos y además quieren que escaseen los alimentos. Y me preguntan ¿Por qué somos tan malos?, ¿Por qué habrá gente tan mala? ¿Por qué el MAS es tan malo?”, contó Arias.

En el mensaje aclara que “No es el MAS el problema, el problema está en la gente que se está dejando manipular, es la gente que está dejando que su conciencia sea comprada. Ayer hubieron más de 1500 nuevos casos de coronavirus en todo el país ¿Cuantos llevan estos dirigentes?”, señaló.