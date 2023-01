Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de Andrea Camila Trincado Pérez, de 21 años de edad, quien falleció a causa de los golpes que le propino su pareja, según denunció su familia. El hecho registró en la zona de la Pampa de Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En las últimas horas, sus familiares indicaron que ya salió el informe forense. “Dice que murió a consecuencia de una broncoaspiración, pero ella tenía unos hematomas en las piernas que dijo el forense que eran de hace días atrás”, manifestó, Sonia Pérez, madre de la víctima.

Piden que la Fiscalía y la Policía continúen con las investigaciones, porque aseguran que la fallecida presentaba golpes en su cuerpo.

“Ahora dicen que no es feminicidio, quiero justicia y que se investigue todo esto a fondo, para que no sufran otras chicas y no sufra otra madre”, dijo con la voz entrecortada la mujer.

Andrea Camila, dejó una niña de cuatro años en la orfandad. En tanto, el caso es investigado, Camila es velada en su domicilio, en la zona de Los Chacos.

El principal sospechoso, por la muerte de la joven es su concubino, Gonzalo F.G. quien fue arrestado la noche de ayer, lunes, 30 de enero.

