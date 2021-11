Balacera en Sacaba: Dos delincuentes serán intervenidos quirúrgicamente

Sacaba, Cochabamba

Dos de los delincuentes heridos pertenecientes al clan que se batió a fuego con la Policía, en el municipio de Sacaba, serán intervenidos quirúrgicamente, tienen fracturas expuestas en el antebrazo y la pierna. El tercero ha recibido también el impacto de una bala, pero su estado no reviste mayor gravedad.

El galeno indicó los antisociales se encuentran con custodia policial en el nosocomio, debido a su alto grado de peligrosidad y prontuario frondoso, están enmanillados a las camas.

Uno de los aprehendidos en la balacera negó ser parte del robo de 400 mil dólares a una vivienda de Librecambistas, en el Municipio de Sacaba, desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dijo que lo arrestaron por equivocación.

“Me están inculpando, soy inocente. No sabría decirle porque me arrestaron, yo no estaba armado. No conozco a los detenidos, no participé en estos hechos”, indico a la Red Uno.