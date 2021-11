Bartolinas advierten que no permitirán que se abroguen más Leyes y piden cárcel para sediciosos

La secretaria general, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Flora Aguilar, advirtió este jueves, que no permitirán que se abroguen más leyes, así mismo pidió que se encarcele por sedición a quienes tengan este propósito.

“Aquí no se pueden abrogar más leyes, las leyes ya están en vigencia. Las leyes no afectaron, que no busquen pretextos. Ahora, si siguen insistiendo, tienen que ser encarcelados por el delito de sedición, que no digan después que hay persecución política”, manifestó Aguilar.