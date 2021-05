Biden: ‘Los no vacunados pagarán un alto precio’

Cargando...

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden destacó el martes que, por primera vez desde que la pandemia de coronavirus arrasó la nación estadounidense a principios del año pasado, los casos de Covid-19 "han disminuido en los 50 estados".

Pero en un discurso para alentar a los estadounidenses no vacunados a que se vacunen, el presidente advirtió que "los que no estén vacunados terminarán pagando un alto precio".

Y Biden, en declaraciones desde la Casa Blanca, también anunció que Estados Unidos compartirá millones de dosis más de vacunas contra el coronavirus con otros países del mundo.

El mandatario destacó que "las muertes han bajado del COVID en un 81%", que dijo era "su nivel más bajo desde abril de 2020".

Pero advirtió que "no puedo prometer que continuará de esta manera. Sabemos que habrá avances y retrocesos y sabemos que podrían ocurrir brotes. Pero si los no vacunados se vacunan, se protegerán a sí mismos y a otras personas no vacunadas alrededor". ellos."

Y el presidente advirtió que "si no lo hacen, los Estados con bajas tasas de vacunación pueden ver esas tasas, pueden ver este progreso, revertido. En última instancia, quienes no estén vacunados terminarán pagando el precio. enfermedades graves, pero otras pueden no serlo si no está vacunado