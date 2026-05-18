“Bloqueo de las mil esquinas” complica el tránsito en El Alto

La ciudad de El Alto amaneció este lunes con al menos 25 puntos de bloqueo y una reducida circulación vehicular, en medio de una nueva jornada de protestas y movilizaciones que prevén descender hasta el centro de La Paz.

En el sector de Río Seco se observó gran cantidad de piedras, escombros, basura y llantas quemadas sobre las vías, mientras personal municipal realizaba tareas de limpieza para habilitar parcialmente el tránsito.

Fotof: Bloqueadores se enfrentan a efectivos policiales. APG.

Pese al paro anunciado por algunos sectores del transporte, varios ciudadanos salieron desde tempranas horas en busca de minibuses y taxis para trasladarse a sus fuentes laborales o realizar trámites. La escasez de vehículos provocó largas esperas y aglomeraciones en distintos puntos.

Según el último reporte policial, los bloqueos persisten en distintos sectores de El Alto, entre ellos el Cruce Viacha y Senkata, además de otros puntos estratégicos de conexión con la ciudad de La Paz.

Bloqueo de las mil esquinas

Asimismo, dirigentes vecinales y organizaciones sociales anunciaron nuevas movilizaciones para esta jornada. La Federación de Juntas Vecinales convocó al denominado “bloqueo de las mil esquinas”, mientras que se prevé el descenso de al menos tres marchas hacia el kilómetro cero.

Dos de las movilizaciones partirán desde la plaza Ballivián y el Multifuncional de El Alto, convocadas por dirigentes de comunidades de las 20 provincias del departamento paceño. Una tercera marcha, integrada por sectores afines al expresidente Evo Morales, prevé salir desde Senkata rumbo al centro de la sede de gobierno.

Las autoridades y medios locales anticipan una jornada marcada por protestas, bloqueos y complicaciones en la circulación vehicular tanto en El Alto como en la ciudad de La Paz.

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