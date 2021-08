Bloqueo en la ciudad de El Alto exigen segundas dosis de vacunas Sputnik

Uno de los movilizados manifestó, este martes, que se les habría programado la segunda dosis de la vacuna Sputnik, sin embargo señaló que al apersonarse a sus centros de vacunación les indican que no cuentan con las vacunas que les corresponde.

“Evidentemente nos han programado para hace dos días, hasta hoy no tenemos las dosis, el gobierno nos ha dicho que ha llegado las segundas dosis, no lo vemos aquí yo creo que es una burla para la población, cuando nos dicen que debemos vacunarnos y no hay las vacunas”, aseveró uno de los pacientes.