BoA reconoció que extravió el gato de una pasajera, la dueña los denunció en redes sociales

Una joven denunció el extravío de su mascota, un gato llamado "Tito", cuando viajaba en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), el hecho ocurrió el pasado jueves 8 de diciembre, en un vuelo de Tarija a Santa Cruz. Cuando su dueña llegó a su destino su mascota no estaba en el vuelo.

Desde ese momento empezó la intensa búsqueda de Andre Iturre, contó que cuando abordaba el avión no le dejaron llevar a su felino dentro la cabina de pasajeros, entonces tuvo que colocarlo en el área de mascotas, dentro de su jaula.

"Cuando llegué a Santa Cruz, esperando el equipaje, casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él, después de unos minutos recién aparece un agente de BoA para decirme que lo extraviaron en Tarija y ni siquiera se dignaron en decírmelo antes de volar y yo me enteré ya estando en Santa Cruz, muchas horas después. Le supliqué que llame a Tarija y me informó que no había nadie trabajando en aeropuerto, pasó durante la madrugada, a las 2:00", denunció en su cuenta de Instagram y Facebook

En su publicación indicó que cuando buscó a "Tito", su gato no estaba en su jaula y le informaron que se había extraviado en el aeropuerto de Tarija. BoA emitió un comunicado indicando que están en busca de Tito y que facilitaron el retorno de la dueña a Tarija pero ella denunció "cero empatía" del personal de BOA asegurando que no hay "constante comunicación" como señala la aerolínea. Pide ayuda para encontrar a su gato.

"Ya son más de 24 horas en las que yo sola tuve que moverme para tener algo de información, donde no recibí ni una sola llamada por parte de BoA y tengo que exigir yo que busquen a mi gato, ayer retorne a Tarija, una vez más, con el vuelo retrasado, desesperada por poder tener información y una solución", remarcaba.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) reconoció este 10 de diciembre, a través de un comunicado, que extravió un gatito de nombre ‘Tito’ el jueves pasado en el último vuelo Tarija – Santa Cruz. La aerolínea emitió un comunicado donde dice que el gato se salió de su contenedor y asegura que ordenó la búsqueda del animal en el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija con ayuda de una comitiva y bomberos.

“El equipo de BoA facilitó el retorno de la dueña y gestionó las credenciales de ingreso a plataformas para coadyuvar en la búsqueda de Tito. Nuestro personal está en constante comunicación con la familia para coordinar las búsquedas, como también entregarle información actualizada del proceso y sus resultados”, indica el comunicado de BoA.

Iturre publicó en sus redes una conversación que tuvo con la usuaria Stephany Gozalvez Comboni quien aseguró haber visto a un animalito correr por la pista donde se encontraba la aeronave.

"Primero pensé que era un perrito, mi esposo me dijo que habían muchas liebres por ahí. A los 10 minutos vi mucha gente buscando con linternas (...) Bajé a preembarque para indicar que estaban buscando en el lugar equivocado, pero me dijeron que estaba realizando una revisión de los frenos. Me da mucha pena que no les haya importado perder a su mascota", remarcó Stephany.

Andre aseguró que ya se comunicó con Stephany, para tener más información y no descarta que se trate de su mascota "Tito".

La usuaria Stephany Gozalvez Comboni aseguró que vio al gato de Andre Iturre. Foto: Captura historias Instagram