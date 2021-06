Britney Spears rompe el silencio y confiesa que no está nada bien

Cargando...

Durante muchos años, Britney Spears se mantuvo en silencio, pero la angustia y desesperación que la tienen en shock la obligaron a confesar todo lo que la tiene aturdida y enferma. Era tanto lo que tenía para contar que la jueza le pidió que hablara más despacio.

La estrella del pop testificó esta semana de modo virtual ante una corte de Los Ángeles en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales. En un inusual testimonio, Spears expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años termine, al calificarla como tirana.

"He estado en shock, estoy traumatizada, quiero recuperar mi vida, no he hecho nada como para merecer este trato", declaró la cantante. Asimismo, ha implorado a la jueza a terminar de una vez por todas la tutoría que su padre profesa sin evaluar su estado de salud mental.

Desde 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como "tutela".

Britney Spears, que había pintado una imagen de felicidad en sus posados de Instagram, rompió ayer todos los esquemas de esa aparente alegría fabricada entre filtros e imágenes.

"Después de haberle dicho a todo el mundo que estoy bien, es mentira. No soy feliz y no puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días… sueño y deseo poner fin a esto. Quiero recuperar mi vida", explicaba la cantante.

Tras su desgarradora declaración no solo sus fans, que por años han tratado de respaldarla y defenderla a través del movimiento Free Britney, salieron a darle una voz de aliento. Han sido varias las celebridades que se han visto impactadas y han decidido también expresar su apoyo en las redes sociales. Los activistas del movimiento #FreeBritney se manifiestan regularmente afuera de las audiencias judiciales, y ahora varias celebridades también han expresado su apoyo a la campaña, incluidas Paris Hilton, Bette Middler, Miley Cyrus, Carol G, entre otros.

Ahora se esperan noticias nuevas sobre el caso de la cantante, y ver que determinan las autoridades después de esta larga y exhaustiva declaración de Britney Spears.