Buscan a Dylan Roberto Quispe un joven de 23 años que desapareció el 15 de enero

La Paz

Este miércoles el joven Dylan Roberto Quispe cumple 24 años, salió de su casa el pasado sábado y nunca más regresó a su hogar, es estudiante de la carrera de Ingeniería Petrolera, para pagar sus estudios trabaja de delivery por las tardes, su madre teme que le haya sucedido algo.

“Vuelve Dylan hoy es tus cumpleaños, desde este canal te digo muchas felicidades por tus cumpleaños, donde estes Dylan por favor vuelve a casa. Tu papá ya no puede trabajar sabes que no tiene bien las manos”, manifestó la señora Alicia madre del joven desaparecido.

La señora Alicia afirma que su hijo tenía una relación sentimental con una joven, aparentemente Sandra nombre ficticio, habría terminado esa relación, cree que su hijo tomó una decisión por la ruptura amorosa.

“Avísenme él es mi hijo, por favor señores de toda la ciudad avísenme, él no toma no le gusta tomar no es fiestero, es un muchacho demasiado responsable”, manifestó la madre del joven desaparecido.