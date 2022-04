Buscan a Jesenia Camila Quispe de 14 años desapareció el pasado sábado

El Alto

La madre de Jesenia denunció este martes la desaparición de su hija de 14 años, la menor salió de su casa ubicada en la zona Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, tras una discusión con su madre, hasta el momento se desconoce su paradero.

“Mi hija tenía que ir a pasear con la hija de su padrino el día domingo, ella quería quedarse a dormir en esa casa, yo le llamé la atención, su padrino la había visto a las 23:00 en la calle, le había mandado a dormir, pero ella no hizo caso, y desde ese momento el sábado por la noche no se la volvió a ver a mi hija”, manifestó la madre de la menor.

La progenitora pide ayuda de la población para dar con el paradero de la menor, toda vez que afirma que ella no salía de su casa y que no conoce la ciudad de El Alto.

“Pido a la población vecinos, padres, por favor ayúdenme a buscar a mi hija, no aparece y no sé dónde puede estar, ella nunca salía de casa, no sabe escapar no conoce El Alto. Ella esta vestida con un canguro rosado con franjas beis, un buso plomo, tenis plomos con franjas blancas, mi número de celular es 60631199, por favor papás y vecinos ayúdenme a encontrar a mi hija, estoy desesperada”, detalló la madre de la menor desparecida.