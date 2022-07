Buscan a una pareja de adolescentes de 15 y 16 años que huyeron de casa

La Paz

La fiscal asignada al caso, Sarina Guardia informó este jueves que, se inició las investigaciones respecto a la desaparición de una pareja de adolescentes, sospechan que habrían sido inducidos por otras personas para salir de su hogar.

Las primeras investigaciones señalan que la joven de sexo femenino, habría sustraído dinero de los ahorros de su hermana, además dejó una carta informando que formaría su propia familia.

“En la carta está despidiéndose, y pide que la disculpe, me dice que me quiere y que no la busque, pero yo no entiendo porque se fue de la casa”, relató entre lágrimas la madre de la menor.