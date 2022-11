Cabildo de pobladores de Colcapirhua determina mantener el bloqueo

Colcapirhua, Cochabamba

Pobladores de Colcapirhua determinaron tras un cabildo continuar con los bloqueos hasta tener un informe del equipo técnico conformado por los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, exigen que se comparta el proyecto a diseño final de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que se pretende implementar en la comunidad de Bruno Moqo.

"Se ha conformado la comisión técnica, entre el Gobierno Departamental y los Gobiernos municipales. Desde el Ministerio de Medio Ambiente señalaron que asignarán un técnico, se realizará un trabajo de manera conjunta con la parte social. Para visibilizar de manera objetiva y técnica el desvío de las aguas. Entendemos a los vecinos que no se puede vivir en estas condiciones, pero pedimos la comprensión de los dirigentes", declaraba anoche el Gobernador, Humberto Sánchez.

Los vecinos de los cinco distritos de Colcapirhua aseguraron que no levantarán su medida de presión de las avenidas Blanco Galindo, Capitán Víctor Ustáriz, Reducto y otras vías del municipio para rechazar la descarga de aguas de residuales de Tiquipaya.

Desde la dirigencia se convocó a la población a un cabildo, que se desarrolló este miércoles 9 de noviembre, en plena carretera al occidente, donde se determinó rechazar el acta firmada ayer con la Gobernación de Cochabamba, exigen la reubicación de la planta de tratamiento que proyecta construir Tiquipaya en el límite entre ambos municipios.

"Lo que se requiere es el informe final, el tiempo que demorara en ser concluido y cuando va empezar. La gente de Colcapirhua está cabreada, ya no creemos a los dos alcaldes. La medida no se levantará hasta ver por dónde irán las aguas negras. Las medidas de presión se masificarán, no tenemos miedo a una intervención", señaló el dirigente.