Cae uno de los falsos militares estafadores, estaba escondido y al ser descubierto intentó darse a la fuga armado

Cochabamba, Bolivia

Se logró localizar a uno de los falsos militares estafadores que robó mercaderías de diferentes negocios en Cochabamba pagando con cheques sin fondos. El sujeto estaba escondido en una vivienda de la zona de Ushpa Ushpa. Cuando la policía llegó, intentó darse a la fuga por una casa vecina y estaba armado.

Finalmente, el grupo de Inteligencia de la Policía aprehendió a esta persona, que además tiene una denuncia formal por estafa en el Trópico. Podría estar involucrada en varios casos, que fueron denunciados con el mismo modus operandi.

"La Policía entró a mi casa, estaban de civiles, me asusté, yo estaba alistando a mis hijos para despacharlos al colegio, eran como unos 5 o 6. Entraron y se fueron atrás de mi casa, les pregunté qué les pasaba, que estaban traumando a mis hijos. Me dijeron que los maleantes eran peligrosos, que estaban con armas y ellos (los policías) también estaban con armas . Me dijeron que me entre a mi cuarto", relató una persona que vive en la misma casa donde estaba el acusado.

Vecinos contaron que la policía ingresó al domicilio donde el sujeto había alquilado un lugar y lo llevaron enmanillado a un vehículo policial.

A mediodía de este martes, el hombre fue aprehendido y conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El caso más reciente, con este modus operandi, denunciado fue de una óptica de donde unas cinco personas se llevaron mercadería con un valor de 12 mil bolivianos. Previamente, una fabrica de fideos, una tienda de abarrotes y una importadora fueron víctimas de esta estafa. Una de las víctimas reconoció al acusado como una de las personas que entregó cheques falsos haciéndose pasar por militares.

El dueño de la casa donde fue encontrado el estafador dijo que no sabía nada, que solo le alquiló el lugar y él no vive ahí.

"Yo le alquilé personalmente a una señora. Fue el 8 (de agosto), no está ni un mes. Lo único que le pedí es su nombre, nada más. Me dijo que iba a vivir ella y su hija que está estudiando en la Universidad. Eso es lo único que me dijo. No podría decir qué cosas llevaron porque yo no vivo ahí. Yo le alquilé y me fui, ellos se trasladaron al día siguiente. A la semana vine y vi unas camas, turriles y macetas con plantas", aseguró el propietario.