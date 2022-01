"¡Cállate la boca!”, así retó un padre a su hijo por no cumplir el horario de restricción en Perú

Perú

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, por la reacción de un padre ante el comportamiento de su hijo, quien fue intervenido por presuntamente estar ingiriendo bebidas alcohólicas en pleno toque de queda.

Las imágenes del evento tienen más de 2 millones de reproducciones en TikTok. El hecho ocurrió en Lima, Perú. El joven insultó y amenazó a los oficiales, indicando que tenía familiares abogados.

En el video, se observa que el joven actúa amenazante y se resiste a ser intervenido, incluso indica que fue golpeado por el sereno, a quien exige que se identifique.

“Dame tu placa, dame tu nombre, como cualquier oficial decente. ¿Dónde está mi mamá? No tienes el pu** derecho de venirme a taclearme (…) Me has faltado el respeto a todas las formas”, señala.