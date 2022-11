Calvo cuestiona accionar de la Policía y pide a la población no caer en provocaciones

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó los hechos de violencia que se vienen registrando este viernes en la capital cruceña y pidió a la población no caer en provocaciones.

Calvo demandó a la policía no "amedrentar a la población que solo está exigiendo un derecho constitucional" y aseguró que está en "manos del presidente" dar paz al país.

De igual manera pidió a los ciudadanos mantenerse en sus rotondas y no caer en provocaciones ya que el paro indefinido continúa. "No queremos muertos, no queremos convulsión y solo pedimos ser escuchados por el Gobierno".

Aseguró que la gente que está causando convulsión en este día 21 de paro cívico no es de Santa Cruz, ni del Comité. "La violencia viene de gente que no sabemos las intenciones que tienen porque han venido a provocar a quienes se están manifestando pacíficamente. Nosotros somos un pueblo de fe, de paz y lo hemos demostrado en muchas oportunidades", declaró.

Cargando...