Calvo destacó el anuncio de paro nacional desde el lunes y pidió a la población no caer en provocaciones

Santa Cruz, Bolivia

En su mensaje por el día 13 de paro indefinido, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, destacó la decisión de los cívicos de otros departamentos de sumarse a la medida de presión a partir del lunes, exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

"Abracemos a nuestros hermanos (bolivianos) que de manera valiente y con firmeza apoyan esta justa causa por mejores días para Bolivia, así mismo nuestra comunidad boliviana en el extranjero están apoyando nuestra demanda", expresó Calvo desde su arresto domiciliario.

De igual manera, el líder cívico pidió a la población cruceña no caer en provocaciones y continuar con el paro de manera pacífica y contundente. "Presidente Arce, deje la soberbia y de mandar a sus ministros a reprimir a su pueblo, denos soluciones no represalias, así no se gobierna", argumentó.

Además, reiteró la predisposición al diálogo, pero con la presencia de organismos internacionales.

