Camacho convoca al diálogo a autoridades en San Julián y critica "a los tres grandes perdedores" del MAS en Santa Cruz

Santa Cruz - Bolivia

Durante su visita en la provincia Guarayos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convocó al diálogo a los bloqueadores y autoridades del municipio de San Julián, para escuchar sus demandas ante la medida de presión que cumple su tercer día.

Arremetió contra los "tres grandes perdedores" del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, refiriéndose al excandidato a gobernador Mario Cronenbold, la excandidata a alcaldesa Adriana Salvatierra y el expresidente Evo Morales, pues participaron en un encuentro del partido azul celebrado el fin de semana en San Julián donde se tomó la decisión de bloquear.

“Un día antes del bloqueo se firmó un acta con un viceministro, pero después los tres grandes perdedores de Santa Cruz, Adriana Salvatierra, Mario Cronenbold y Evo Morales anuncian un bloqueo que no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros hemos coordinado y vamos a coordinar siempre con todas las autoridades de cualquier partido”, afirmó Camacho este miércoles.

Esta mañana, el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña, Fernando Menacho, invitó nuevamente a una reunión a los movilizados para el próximo viernes en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA) y con presencia del gobernador cruceño. Sin embargo, los bloqueadores respondieron que el encuentro se celebre en la zona de conflicto y con presencia del gobernador.

Luis Fernando lamentó que el Gobierno central no mida con la misma vara las movilizaciones, al apuntar las críticas y los millones de dólares que se pierden cuando el departamento protesta por sus intereses; sin embargo, "calla la boca cuando las medidas de presión son ejecutadas por sectores de su línea política", o cuando son azuzadas por el jefe de su partido político.

“Pero que las movilizaciones se tomen políticamente con la intención de desgastar una gestión, o querer mentir que no hay gestión es una payasada muy grande que no se puede tolerar. Todas las medidas de presión que se puedan tomar, mientras sean por defensa de la democracia, del país de la libertad uno tiene todo el derecho de exigir a sus autoridades, pero por caprichos políticos no podemos hacerle daño a nuestra Santa Cruz”, acotó.