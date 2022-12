Camacho está fortalecido, tiene mucha fe, sabe que la lucha va a continuar, dijo su prima

Cargando...

“Él está fuerte, él está fortalecido, él tiene mucha fe, él solamente tiene miedo a Dios, él está tranquilo, sabe que la lucha va a continuar, él fuerte en eso”, comentó la prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras lograr visitarlo.

La prima del gobernador logró entregar a una doctora los medicamentos que la autoridad necesita para mantener estable su salud. Comentó que la profesional en salud se comprometió en hacerle llegar las medicinas a Camacho.

“Agradezco a la persona que me permitió verlo unos minutos, logré entregar (los medicamentos) a una médica, con los certificados médicos iba a hacer el intento de que los pueda recibir, no me han confirmado todavía de esto”, declaró.

Comentó que desde hace más de dos años y a diario su primo debe ingerir los medicamentos. Espera que las autoridades no paralicen el tratamiento y continúen suministrándole los fármacos necesarios.

También reveló que Camacho tuvo que dormir en el suelo a falta de algunos insumos para su bienestar, como un colchón. Los familiares y abogados intentaron ingresar a celdas un colchón, pero no lo consiguieron.

"Esperamos que en las siguientes horas nos puedan recibir el colchón y algunas frazadas porque está durmiendo en el suelo", dijo.

Varios familiares y allegados de Camacho llegaron hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde el gobernador se encuentra recluido en una celda policial.

Al lugar llegaron, incluso, parlamentarios de oposición; sin embargo no se le permitió el ingreso a la FELCC para visitar a Camacho.

La mañana de este jueves, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente al gobernador y pide que sea enviado con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro por un tiempo de seis meses.