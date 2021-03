Camacho ofrece refugio en Santa Cruz a perseguidos políticos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En una noche donde se exigió ¡libertad para los perseguidos!, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que las puertas del departamento cruceño estarán abiertas para todo aquel que se considere perseguido político por parte de la actual gestión gubernamental, que denunciaron el fraude electoral el 2019.

El líder de Creemos participó la noche de este lunes en la multitudinaria concentración a los pies de El Cristo Redentor que fue convocada por el Comité Pro Santa Cruz, para rechazar la aprehensión de exautoridades del gobierno de transición de Jeanine Áñez, y quienes denunciaron el fraude electoral en 2019.

A tiempo de indicar que no dejarán solos a los presos y perseguidos, informó que en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz se encuentran siete refugiados cochabambinos,

"Quiero decirles a todos los bolivianos que no solo las puertas de este pueblo están abiertas, yo ofrezco mi casa para que se refugie cuanto perseguidos quieran", manifestó en el Altar Papal.

Cargando...

Ante las últimas aprehensiones en Beni y Cochabamba, el gobernador electo cruceño manifestó que las autoridades judiciales y policiales no actuaron en tal manera en Santa Cruz "porque saben que este pueblo con un grito sale a las calles".

"Son tan cobardes que esa denuncia es contra mí, hasta el día de hoy no me han citado, todos los días les pido que me citen porque quiero ir a contar cuál es la historia que vivió este pueblo.

"Creyeron que me iba a ir, no me voy a ir, me voy a quedar con mi pueblo, porque esta la vamos a ganar", dijo.

Cargando...

Sostuvo que el presidente Luis Arce subestimó al pueblo cruceño, sin embargo, aseguró que las acciones del Estado se dieron porque el MAS ganó tres gobernaciones en el país.