Camacho: Será imposible vacunar a Santa Cruz antes de septiembre

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador Luis Fernando Camacho brindó detalles del proceso necesario para concretar la compra de las vacunas, entre lo que destaca como primera etapa la búsqueda de información que se está manteniendo contacto con los diferentes laboratorios para obtener información.

“Cuatro meses que no tuvimos opción para comprar las vacunas”, aunque “hicimos las gestiones afuera para poder recibir la donación y “las industrias farmacéuticas no estaban vendiendo a los gobiernos subnacionales, dijo la autoridad departamental sobre las razones por lo que no se ha podido adelantar más en el proceso de vacunación en Santa Cruz.