Camacho: "Si la citación se suspendió no fue por miedo a Camacho, fue por miedo a Santa Cruz"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó la noche de este miércoles que la suspensión de su citación a la ciudad de La Paz, para declarar en calidad de denunciado por el caso de supuesto golpe de Estado, se produjo no por miedo a su persona sino por el departamento de Santa Cruz.

"Todo tiene una explicación, mi pueblo no me dejó solo (…) quiero agradecer a nuestro Comité Cívico, a nuestros empresarios, a los gremialistas, a nuestra heroica Unión Juvenil Cruceñista, un agradecimiento especial a los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, a los políticos de todo el país, a nuestros jóvenes y mujeres que estuvieron al pie del cañón", mencionó Camacho al inicio de su discurso en las afueras de Casa de Gobierno en la plaza 24 de Septiembre, mientras la ciudadanía concentrada aclamaba "no tenemos miedo c....".

Camacho pidió al Gobierno nacional que deje de buscar la división del país, que respete a las autoridades electas en los departamentos y municipios, que cesen los juicios en contra del alcalde de La Paz, Iván Arias, al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori y al gobernador de Tarija, además de empresarios y otros sectores.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados si ustedes siguen utilizando a la justicia corrupta, vamos a estar al frente porque vamos defender a nuestras autoridades electas", dijo el gobernador cruceño.

Cargando...

Reafirmó que lo ocurrido en 2019 fue un fraude electoral perpetrado por el entonces gobierno de Evo Morales, que ocasionó la movilización de la población quienes salieron a las calles para defender su voto durante los 21 días de paro.

El discurso subió de tono cuando Luis Fernando Camacho exigió al presidente Luis Arce Catacora que deje de ser títere de Evo Morales y se dedique a perseguir a los narcotraficantes que "son socios del Gobierno".

"Le exijo al presidente Arce que se ponga a trabajar y que nos deje trabajar", expresó.

Cargando...

La primera autoridad departamental rechazó el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque "es una ley que busca perseguir a las autoridades, líderes opositores, empresarios, gremialistas y cooperativistas.

(Noticia en desarrollo)