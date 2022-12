Camacho: "Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque no voy a ir a La Paz"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

"Cuando decidí ir por gobernador no fue para ganar un sueldo, sino para morir defendiendo a mi pueblo y si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque no voy a ir (a La Paz) a entregarme al masismo como ellos quieren", fueron las palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras la ‘Gran Marcha por la justicia y el derecho a la protesta’.

La movilización fue convocada tras una reunión del Comité Interinstitucional que se declaró en emergencia ante los procesos judiciales que se les está siguiendo a los líderes cruceños por los 36 días de paro indefinido que se llevó a cabo en Santa Cruz.

Recordemos que el fiscal general, Juan Lanchipa, confirmó que las denuncias en contra del gobernador cruceño, el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el rector de la UAGRM se unificaron en una sola investigación que abarca cerca de diez delitos y que estará radicada en La Paz.

Cargando...

“No pudieron contra nosotros durante 36 días, no pudieron arremeternos con su mini cabildo que realizaron. Santa Cruz tiene el sueño y la esperanza de tener la libertad de luchar por sus principios y valores. No tenemos miedo a la persecución porque el pueblo tiene el valor para pararse”, expresó la primera autoridad del departamento cruceño.

Finalizó pidiendo a los otros departamentos sumarse a las luchas cruceñas para poder tener la libertad de Bolivia, "Santa Cruz sigue siendo la esperanza, pero necesitamos que los otros departamentos se pronuncien y que decidan en que país quieren vivir, bajo el modelo agotado del MAS o en democracia".