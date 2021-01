Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor del juicio político contra Trump

Cargando...

Estados Unidos

Una mayoría bipartidista de legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles para someter a juicio político a Donald Trump siete días antes del final de su mandato, convirtiéndolo en el primer presidente estadounidense en sufrir esa infamia dos veces.

Una semana antes de que Trump deje la Casa Blanca, todos los demócratas y 10 republicanos votaron a favor de este segundo “impeachment” histórico. En total, la acusación recibió 232 votos contra 197.

Este cargo contra el presidente republicano desencadenará un juicio en el Senado, pero no se espera que la Cámara Alta se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata Joe Biden sea investido como el 46° presidente de Estados Unidos el 20 de enero.

“Insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende”, dijo en un comunicado.

El 'impeachment' propone que Trump sea destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público federal o estatal, y también, que no se le conceda la pensión de 219.000 dólares brutos anuales (180.000 euros) que perciben todos los ex presidentes y a la que tiene derecho cuando deje el cargo el miércoles que viene.

Poco antes, Pelosi había acusado a Trump de haber alentado una “rebelión armada”.

“El presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección, a esta rebelión armada”, lanzó la líder demócrata antes del voto de esta acusación formal por el asalto del Capitolio que dejó cinco muertos y conmocionó al mundo.

“Debe irse, es un peligro claro y presente contra la nación que todos amamos”, afirmó en un Congreso atrincherado.

Ningún presidente de Estados Unidos ha sido destituido de su cargo mediante un juicio político. Tres -Trump en 2019, Bill Clinton en 1998 y Andrew Johnson en 1868- fueron previamente acusados por la Cámara, pero absueltos por el Senado.