Cámaras captaron el momento en que dos delincuentes roban una tienda de empeño

Cochabamba, Bolivia

La semana pasada, se denunció el robo de una tienda de empeño en pleno centro cochabambino. Los ladrones se llevaron unas treinta laptops, celulares, tablets, dinero en efectivo y joyas con un valor de 10 mil dólares.

Accedimos a videos de cámaras de seguridad que captaron el momento en que dos delincuentes cometen el delito. El hecho se registró el 1 de mayo, pasada la medianoche.

Inicialmente, dos personas abren la cortina metálica de la tienda vecina al negocio afectado rompiendo los dos candados. Luego, uno de ellos ingresa y cierran la cortina. La otra persona, que vigilaba la calle mientras el primero entraba, se aleja del lugar.

Para robar la tienda de empeño habrían hecho un hueco en la pared para pasar de un negocio al otro y sustraer objetos de valor.

Minutos después, el ladrón sale de la tienda cargando saquillos, donde estarían los objetos robados.

A más de una semana del hecho, la dueña de la casa de empeño pide a la policía dar con los responsables y recuperar lo que le fue sustraído.

"Ya presenté a la policía todas las evidencias que pude. Ahora, espero que me colaboren para dar con los ladrones. Es una deuda grande que tengo. Todavía no me siento bien, estoy desesperada", indicó la propietaria.