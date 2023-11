"Ya me tenés harto", le dijo el 'motoladrón' a una colegiala antes de apuñalarla

Santa Cruz, Bolivia

Un hecho de inseguridad se registró en el municipio de Montero, cuando dos delincuentes apuñalaron en cuatro oportunidades a una menor de tan sólo 13 años, para robarle sus pertenencias de valor. El violento hecho se registró cuando los antisociales estaban a bordo de una motocicleta.

Una cámara de seguridad captó el momento donde uno de los 'motoladrones' desciende y con arma punzocortante en mano amedrenta a la menor, quien al verse acorralada trata de defenderse, pero es herida sin piedad por el malhechor.

Luego de robarle los ladrones escaparon del lugar con rumbo desconocido, la menor llegó corriendo hasta su domicilio desangrada en busca de auxilio siendo trasladada hasta el Hospital de Segundo Nivel, donde se encuentra internada.

De acuerdo al reporte del nosocomio y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la dirección de Género Generacional, señalan que la víctima es estudiante de secundaria de la Unidad Educativa "Franz Tamayo" ubicado en el barrio Pampa de la Madre del D5.

"Mi hija fue asaltada cuando estaba saliendo a las 12:25 de su colegio, estaba yendo ella sola. Por detrás apareció una moto y la asaltaron, me contó que intentaron asfixiarla, mi hija le dio un codazo en su partes. Entonces el delincuente le dijo 'ya me tenés harto, te quiero ver muerta', eso me contó (...) Quiero que los atrapen y entren a la cárcel", relató la madre Roberta Condori Arispe.