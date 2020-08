Cameron Díaz revela por qué dejó de actuar

Cargando...

Cameron Díaz reveló recientemente las razones para retirarse del cine y lo dijo sumergida en una paz absoluta e indicó que no le pesa haberlo hecho. Díaz apareció este miércoles en la serie "In goop Health: The Sessions" de Gwyneth Paltrow, discutiendo su negocio de vino, cómo cambió su mentalidad a medida que envejecía y el impacto que su carrera tuvo en su bienestar y sus relaciones.

"Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal", dijo la exestrella.

Díaz fue nominada a cuatro premios Globo de Oro en el transcurso de una carrera de 20 años que se desarrolló entre 1994 y 2014. La exactriz es mejor conocida por sus papeles en "La máscara" (1994), "Something about Mary" (1998) y "Vanilla Sky" (2001).

Cuando se le preguntó cómo se sentía alejarse de una exitosa carrera cinematográfica, ella respondió: "Una paz. Tengo paz en mi alma. Finalmente me estaba cuidando", aseguró.

Cameron dijo que decidió centrarse realmente en sus relaciones con familiares y amigos después de pasar el control de ciertos aspectos de su vida a otras personas durante muchos años.

"Los actores son infantilizados. Estamos en una posición en la que alguien se ocupa de todo por nosotros".

Además dijo que nunca se sintió cómoda con ese tipo de vida y que tuvo que asumir la responsabilidad después de retirarse. Decidió volverse autosuficiente y demostrar que podía cuidarse a sí misma como adulta, «uniendo todas las piezas de mi vida de la forma en que quería que se armaran, no como otras personas pensaban que debería ser. Díaz también dijo que es intenso estar en el ojo público.

"Hay mucha energía viniendo hacia ti en todo momento cuando eres realmente visible como actor y haces prensa y te exiges".