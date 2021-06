Camionero boliviano sufrió un accidente en Perú y le saquearon la carga

Perú

El video se hizo viral al ser compartido por cientos de usuarios, en el que se observa que un camionero de nacionalidad boliviana tuvo un accidente en Perú, donde además sufrió el robo de unas 25 toneladas de productos por parte de pobladores que saquearon la mercancía.

El camión tenía el trayecto de Lima a La Paz, luego de registrarse es incidente el chofer quedó inconsciente, esto fue aprovechado por quienes estaban en el lugar, llevándose la mercadería que estaba en la carretera.

Lo rescatable de esta situación reprochable es que el conductor logró ser atendido y se encuentra estable.

El ex dirigente del sindicato de choferes del transporte internacional, Pedro Quispe, difundió el vídeo donde es evidente el saqueo del camión. Señaló que no existen garantías para viajar, porque se sufre el robo de productos y los conductores no pueden hacer nada.