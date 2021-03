Candidato por Jallalla dice ser "un peligro para los masistas"

El candidato por Jallalla a la Gobernación de La Paz, en campaña por la segunda vuelta, Santos Quispe, aseguró ser “un peligro para los masistas”.

“A mí persona cómo me critican, no quieren que nazcan pues líderes, por eso nos tienen rabia, porque yo soy un peligro para los masistas, porque al fin y al cabo y voy a hacer un cambio total en la gobernación”, aseveró en el municipio de Escoma.

Quispe denunció que lo amenazaron de muerte y que se está tratando de impedir el surgimiento de nuevos liderazgos aymaras.

“Aunque me persigan, aunque esté pinchado mi celular, aunque me amenacen de muerte, yo no voy a retroceder. Yo les digo a los del MAS: yo no voy a retroceder, voy a seguir adelante, ya he dado el primer paso y voy a seguir dando el segundo paso, hasta llegar a la gobernación y ahí vamos a demostrar cómo se gobierna”, aseguró.