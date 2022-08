Capturan a un hombre acusado de violar a una menor y extorsionarla con publicar fotografías íntimas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) logró capturar a un hombre de 33 años acusado de violar y extorsionar a una menor de 14 en la ciudad de Santa Cruz.

La madre de la víctima fue quien presentó la denuncia ante las autoridades policiales quienes, tras un intenso operativo, lograron detenerlo en inmediaciones del segundo anillo y avenida Santos Dumont.

El crimen se suscitó hace un mes y según las investigaciones, el sujeto contactó a la víctima mediante una cuenta de Facebook falsa; una vez ganada su confianza hizo que falte al colegio para encontrarse con ella en una plaza de la ciudad, en el lugar le pidió que suba a un taxi, le vendó los ojos y la llevó hasta una zona alejada donde procedió a cometer el abuso y tomarle fotografías.

No satisfecho con esto el sujeto, identificado como Hernán C. S., empezó a extorsionar a la víctima pidiéndole dos mil bolivianos para no publicar sus fotografías íntimas.

La madre de la víctima dijo que descubrió este hecho por unos mensajes de texto que vio en el celular de su hija, tras ello hizo que confesara lo que ocurría.

Cargando...

La captura del sujeto se cumplió en medio de una trampa que le tendió la Policía. Puesto que el hombre, llegó hasta este punto de la ciudad con el propósito de encontrarse con la víctima para que le pagara los dos mil bolivianos que le pedía a cambio de sus fotografías, pero el resultado fue otro.

El sujeto se encuentra prestando su declaración informativa y se espera que en las próximas horas sea puesto ante un juez cautelar.