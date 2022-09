"Carretillero se llevó a mi hijita": Una madre denunció el intento de rapto a su hija de 4 años

Cochabamba, Bolivia

Una comerciante del municipio de Quillacollo denunció que un estibador intentó raptar a su hija de cuatro años, quien presenta un grado de discapacidad, contó que la menor estuvo extraviada durante varias horas, siendo encontrada a unas cuadras por otra vendedora.

"Al momento que busqué a mi hija ya no había, recorrí todo el mercado y cuando pregunté a mis compañeras me dijeron que se la llevó un carretillero. Cuándo fui a preguntarle ¿Dónde te lo has llevado a mi hija? Me dijo, tú hija me ha dicho llévame, yo le contesté ¡Cómo te va decir algo que ni siquiera puede hablar!", contó la progenitora.