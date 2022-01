Casi lo matan por evitar un robo y ahora esta postrado en cama suplicando por ayuda

El pasado fin de semana en plena Ceja de la ciudad de El Alto, un voceador fue disparado en la pierna tras frustrar un atraco a una mujer que ni siquiera se lo agradeció. El hombre clama por ayuda ya que requiere dos cirugías de emergencia para que los tejidos de su pierna puedan ser reconstruidos.

Oscar Zenteno Estrada tiene 60 años y con lágrimas en los ojos pide que la población lo colabore ya que no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder someterse a las intervenciones.

“La pierna bien arto me duele, no me da dormir, no me deja hacer nada, no puedo ni sentarme”, aseguró muy acongojado en medio de la camilla en la que fue trasladado del Hospital del Sur al Hospital del Norte.