Caso Eurochronos: Policías no se presentaron a declarar pese a tener orden de aprehensión

Santa Cruz, Bolivia

El juicio por el atraco a La joyería Eurochronos continúa, se está en una etapa en donde se está llamando a los testigos que evidenciaron este atraco violento en donde hubo víctimas civiles entre ellos Ana Lorena Torrez Torrico.

Jorge Santistevan, abogado de la familia de Ana Lorena, manifestó que son seis policías que tienen órdenes de aprensión porque no se han presentado de manera voluntaria a testificar de acuerdo a la citación que se le hizo por el conducto regular.

Asimismo, señaló que el Comando de la Policía, fue el primer elemento que tuvo conocimiento de estas citaciones, por tanto, de ahí se desprenden las órdenes para que ellos se presenten, por lo que nosotros nos venimos preocupando al respecto desde dos puntos de vista en esta etapa del juicio oral.

En primer lugar, los policías que van a presentarse a testificar “todos se han olvidado, no conocen nada y lo máximo que han hecho en ese lugar, ha sido a protegerse, no a defender”. En segundo lugar, la otra parte es que hay policías que no se presentan a declarar, como este caso que están recibiendo órdenes de aprensión para que vayan a presentarse a declarar como testigos.