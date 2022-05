Caso Las Londras: Audiencias cautelar de los tres rebeldes será en junio

Cargando...

SUCRE

Se ha programado la audiencia de medidas cautelares de los rebeldes en el caso denominado “Las Londras” para el 24 de junio, así lo informó el Fiscal General del Estado (FGE), Juan Lanchipa.

Este caso se investiga por el ataque armado, secuestro y tortura del que fueron víctimas periodistas, policías y civiles el 28 de octubre de 2021, en la estancia Las Londras del municipio de Guarayos de Santa Cruz.

Se tiene a dos personas investigadas identificados por las victimas como Paulino C. V. y Ever S. C. quienes están el Centro de Readaptación Productiva de Montero por su presunta participación en los hechos violentos en el 2021.

“En este caso se encuentran dos personas con detención preventiva y tres personas han sido declaradas rebeldes. La audiencia cautelar para estas personas rebeldes tenía que desarrollarse el día de ayer, pero ha sido suspendida y la autoridad jurisdiccional la fijó para el mes de junio”, declaró Lanchipa.

Durante la emboscada un encapuchado apuntó con un arma, intimidó a los periodistas que llegaron a dicha estancia para verificar una presunta denuncia de avasallamiento. Las víctimas fueron torturadas y obligadas a caminar hasta un galpón donde presuntamente fueron maltratadas.