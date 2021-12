Chófer pasó de víctima a ser acusado por instigar a un linchamiento

Punata, Cochabamba

El chofer víctima por robo de su vehículo en el municipio de Vacas, en la comunidad de Totora Pampa, ahora está acusado y aprehendido por haber instigado el linchamiento de los presuntos ladrones. Benedicto Ramírez de 43 años dijo que fue amenazado con un arma de fuego y maniatado.

“Pasaron en moto, regresaron directo a dispararme. Luego hicieron un disparo y gritaron tu vida o el auto, me sacaron del motorizado y no dejaron de amedrentarme. Si gritas te voy a matar ahorita”, contó Ramírez.

El acusado dijo que vivió momentos de terror, afortunadamente recibió la ayuda de un familiar que pasó por el lugar, lo liberó y alertó a los comunarios a través de una llamada telefónica.

“Desató mis manos y pies, me quitó el masking”, añadió a su relato el chófer. Los presuntos antisociales Juan Carlos Arias Quispe de 28 años y Rafael Gonzáles Quispe de 22 años al verse acorralados abandonaron el vehículo, tratando de huir en su motocicleta, pero fueron capturados y linchados.

Remitieron el caso al Ministerio Público y Benedicto prestará su declaración informativa ante la autoridad fiscal de Punata, junto a Felipe Gutierrez Camacho de 48 años, ambos se encuentran en celdas policiales.

La hija de Felipe Gutiérrez, el dirigente aprehendido acusado por el linchamiento de presuntos ladrones, señalo que su padre es inocente, aseguró que al momento del crimen no estaba en la zona.

“Mi papá fue el lado de Condo a cavar papa, no participó del linchamiento. No sé porque lo aprehendieron, es dirigente. Desconocemos los motivos de su arresto, el no participó, en vano lo encerraron”, declaró.