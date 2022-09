Choferes anuncian movilizaciones y cerco a partir de este lunes debido al reordenamiento vehícular

La Paz

Este miércoles los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo y la Alcaldía debían reunirse para hablar del Plan de Reordenamiento Vehicular y el trabajo que se realizó con representantes de 22 sindicatos del transporte federado, cooperativizado, la Asociación del Transporte Libre y radiotaxis, informó El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Enrique Villanueva.

“A lo largo de estos meses la Federación 1ro de Mayo ha brillado por su ausencia. No ha respondido cartas, no ha acreditado representantes para analizar la norma. Entonces la ciudad no puede esperar la buena voluntad del trasporte porque la ciudad tiene pues sus propios problemas y los vecinos tienen sus propias necesidades”, dijo Villanueva.