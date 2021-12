Choferes piden incrementar el pasaje del trasporte público; Copa llama a crear mesas de trabajo

El representante del sector de transporte público en El Alto, Víctor Tarqui, informó este lunes que los choferes determinaron incrementar el precio del pasaje en 50 centavos, debido a las fiestas de fin de año, ya que el sector no tendría aguinaldo.

El representante de los choferes señaló que este incremento de 50 centavos en la tarifa del transporte público, ayudará a los compañeros que tienen varios hijos.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó que no se púede de forma autoritaria incrementar el precio del pasaje, y anunció que para analizar el tema se debe crear mesas de trabajo de forma conjunta entre juntas de vecinos y choferes.

“Nosotros no podemos autoritariamente decir que vamos a subir o no el pasaje, lo que hay que hacer es hacer mesas de trabajo juntamente con las juntas vecinales, hacer el trabajo con los choferes y también con tránsito, para poder ver ese tema y que no afecte el bolsillo ni a la canasta familiar”, manifestó Copa.