Choferes rechazan nuevas rutas de los Pumakataris

La Paz

La Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, rechazan la implementación de cualquier nueva ruta de los buses municipales Pumakataris, ya que aseguran que no fueron consultados y que no se socializó dichas rutas denominadas integradoras, las mismas que serán lanzadas por el municipio el mes de enero de 2023.

“Este tema es algo que debemos trabajar en mesas de trabajo, todavía no tratamos y no se porque lo están adelantando, estas mesas de trabajo todavía no se han dado, esto es lo que queremos aclarar nosotros”, manifestó un dirigente del sector.