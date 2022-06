Choquehuanca llama a no comer carne, no tomar alcohol, ni tener sexo para recibir el Año Nuevo Aymara

La Paz

El vicepresidente David Choquehuanca recomendó este miércoles en un discurso en el acto de la inauguración del Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño, que se celebrará el 21 de junio de 2022, que es necesario “limpiar los cuerpos”, 40 días antes previo a la visita al templo de Tiwanaku, agregó que esta práctica lo hacían desde los abuelos.

“40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos; 40 días antes, no sexo, tenemos que prepararnos (...). Hagan la práctica, hermanos, así hacían nuestros abuelos, ustedes saben, hermanos”, manifestó Choquehuanca.