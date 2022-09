Ciclistas: "En la gestión de Reyes Villa no se avanzó un solo metro de nueva ciclovía"

Cochabamba, Bolivia

Integrantes del Comité Municipal de la Bicicleta se pronunciaron este martes en demanda de nuevas ciclovías para Cochabamba.

"Estamos indignados por la inauguración de la pasarela en la zona norte como nueva ciclovía cuando en realidad solo trabajaron sobre una ya existente. En total, en la gestión de Manfred Reyes Villa no se avanzó un solo metro de nueva ciclovía. Entonces, usan términos de adorno para la población diciendo que hay redes de ciclovías, todavía no es una red, son sueltas, son tramos. La ciclovía de la zona norte es recreativa, no funciona para conexión urbana. Es casualidad si le toca a alguien que le puede llevar a su trabajo, pero no está planificado para eso", dijo un representante.