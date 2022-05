Cierran el caso de búsqueda de la bebé Daylin; la menor fue raptada hace cinco meses

Cargando...

La Paz

El abogado, Abel Loma defensa legal de los padres de la bebé Daylin dio a conocer la determinación dispuesta por un juez, sobre el cierre del caso, hecho que les impide según dijo continuar solicitando ayuda del Ministerio Público o la policía para hallar a la menor.

“Nosotros ya no podemos solicitar un solo acto investigativo o requerimiento fiscal en el caso de que determinemos algún dato que nos pueda dar con el paradero de Daylin o de la raptora, lastimosamente este caso estaría cerrado”, manifestó Loma.

Tras cinco meses de estar reportada como desaparecida, el juzgado a cargo del caso da por cerrado la búsqueda de la bebé Daylin, sin dar una respuesta a los padres sobre donde se encuentra su pequeña niña.

“Se aplazó la policía, se aplazó el Ministerio Público, se aplazó absolutamente el Órgano Judicial, al conminar de manera oficiosa a que se cierre el proceso”, aseveró Loma.

Camila alias ‘La China’ raptó a la bebé Daylin el pasado 23 de diciembre de 2021, aprovechando las fiestas de fin de año, interceptó a la madre, la convenció de prestarle a la menor, le prometió comprarle regalos, la progenitora aceptó y salieron de la terminal de buses de la ciudad de La Paz, rumbo a la zona Max Paredes, donde la mujer raptó a la niña.

“Porque además que hay una crisis judicial como el caso de Richard Choque entre otros, encima tenemos jueces que coadyuvan a que se cometan hechos delictivos”, agregó Loma.

La búsqueda no tuvo resultados, Camila la raptora desapareció sin dejar rastro alguno, pese a que la policía ofreció 10.000 dólares como recompensa, para la persona que de información sobre la menor y la mujer que se la llevó.

Según la defensa legal de los padres de la bebé Daylin, la policía mantiene el argumento de que se habrían ejecutado 172 operativos de búsqueda de la menor, hecho que calificó como falso.

“Hicieron 172 operativos en el caso bebé Daylin, yo exhortó al señor Aguilera a que pueda demostrar públicamente en una conferencia de prensa como esta costumbrado a hacerlo, a que pueda demostrar donde están los 172 operativos”, manifestó Loma.

El abogado denunció que las cámaras de seguridad no permitieron dar con su paradero, debido a que estas no funcionan, afirmó que continuarán con la búsqueda pese a no contar con apoyo estatal y que los padres de la menor no pierden la esperanza de volver a tener en sus brazos a la pequeña Daylin.