Cinco bolivianos llegan desde Ucrania

Este lunes arribaron al Aeropuerto Internacional de El Alto David Martínez junto a su esposa y sus dos hijas después de haber estado 30 años en Ucrania.

"Esto realmente ha sido muy difícil. En todo lugar donde hemos estado hemos recibido apoyo, sino no hubiéramos podido hacer nada. Teníamos problemas con la documentación, todo, y en todo lado nos han apoyado. Quería agradecerles a todos (...) Por lo menos estamos con vida, porque realmente fue algo muy grave", señaló en una conferencia de prensa tras su llegada.

Con la bandera boliviana y la wiphala entre manos, la familia llegó y contó por todo lo que tuvo que pasar para llegar a Bolivia.

El pasado 24 de febrero, un proyectil colisionó con el edificio colindante al que ellos vivían y tras el susto abandonaron su hogar caminando cerca de cuatro kilómetros hasta llegar a la estación de trenes.

El músico recordó el trágico momento y la menara en la que repercutió en la vida de sus hijas.

"Ustedes no se imaginan cómo fue escuchar esas bombas, esas sirenas. Mis hijas ya estaban realmente traumadas, escuchaban y no sabían que hacer. La mayoría de la gente de los edificios se bajaban a los sótanos a refugiarse cuando había alarmas y en el metro de Ucrania también. Eso ya no es vida", señaló.