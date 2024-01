Rescatan a cinco personas que fueron atrapadas por la crecida del río Piraí

Santa Cruz, Bolivia

Por más de dos horas, cinco personas quedaron atrapadas por la crecida del río Piraí, en medio de la oscura noche.

Luego de la denuncia, se activó una operación de rescate por parte de efectivos del grupo SAR, que llegaron al lugar. Un vecino que trabaja en la zona también decidió ayudar y, sin ningún instrumento de rescate o salvavidas, entró al río de short y sin polera, su participación fue clave.

Así, fueron rescatando una a una a las víctimas, entre las que había cuatro adultos hombres y mujeres, además de un niño.

Todos los rescatados salieron sanos y salvos. Igualmente, los trasladaron a un centro médico para ver sus estados de salud.

El héroe de la jornada aseguró que lo hizo de forma solidario y la necesidad de ayudar.

"Cuando hay ganas de ayudar a alguien hay que hacerlo de corazón. No los conozco, vi la noticia y como salgo de vez en cuando a caminar, tuve la voluntad de venir acá a ver cómo estaban y si se podía ayudar a las personas, por eso me vine de short, con ánimos de meterme. Llegué, no la pensé mucho y me metí. Lo hago de corazón, estoy tranquilo. Ellos están contentos también, creo que se sintieron seguros conmigo", comentó Mario Santos Muñoz.