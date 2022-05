Citan a fiscalía al alcalde Arias por tramitar un pasaporte

La Paz, Bolivia

Sorprendido, así se mostró el alcalde Iván Arias este viernes al salir de la Fiscalía de La Paz, donde fue citado por solicitar un pasaporte para una “misión oficial” destinada a hacerse un tratamiento médico en el extranjero, y precisó que se lo acusa por presunto “uso de influencias”, a pesar de que nunca viajó en 2020 y por ende no utilizó el pasaporte que al final fue devuelto.

“Sorprendido, se me critica porque pedí pasaporte diplomático y por qué no lo utilicé. Yo he pedido un pasaporte para el mes de octubre porque después que salí de la tremenda enfermedad del Covid-19 había la posibilidad de hacer un viaje junto con mi esposa para hacerme ver, pero la vorágine del trabajo impidió aquel viaje, yo no viajé y devolví el pasaporte. Arguyen que hacerse ir a curar no es una misión oficial, que habría infringido, estoy sorprendido de este tipo de investigación”, explicó Arias al salir de la Fiscalía.

El alcalde de La Paz también denunció que le cuestionan el hecho de haber solicitado visa para viajar a Estados Unidos.

“Han comprobado que tampoco he viajado a EEUU, no me he movido de Bolivia durante estos dos últimos años, he estado acá encerrado en Bolivia, trabajando por Bolivia y quise ver la posibilidad de poder viajar, realmente casi me muero, pero bueno no fui, no usé, he devuelto el pasaporte y aquí estamos, pero ellos dicen que eso es uso de influencias; vamos a responder y aclarar”, añadió.