Cívicos valoran operativos en finca vinculada a Marset, pero piden mayor control fronterizo

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, valoró los operativos ejecutados este fin de semana en una finca vinculada al entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aunque cuestionó que aún no se hayan activado plenamente las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar el sicariato y el crimen organizado.

“Nosotros valoramos los operativos que se han dado porque son necesarios para saber la verdad de lo que está sucediendo en cuanto al caso Marset, pero además que se frene el sicariato”, señaló.

La declaración de Zambrana surge después de que fuerzas policiales intervinieran una propiedad presuntamente vinculada a la estructura criminal de Marset, donde hallaron armas de fuego, cargadores, teléfonos celulares, dinero aún no cuantificado, indumentaria policial y sustancias controladas.

Durante el operativo también se descubrieron caletas ocultas con turriles que contenían armamento y droga, lo que evidenció una compleja estructura de logística y ocultamiento dentro del predio.

Piden activar Consejo de Seguridad CiudadanaZambrana lamentó además que, pese a los anuncios oficiales realizados hace una semana, todavía no se haya concretado el despliegue de las Fuerzas Armadas hacia las fronteras ni la activación efectiva del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

“Nos dijeron que iban a activar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y también iban a designar y dirigir a las Fuerzas Armadas hacia las zonas fronterizas para controlar el territorio nacional. No lo han hecho hasta ahora, pero vemos operativos”, manifestó.

El dirigente cívico aseguró que la población permanece en incertidumbre ante el incremento de hechos violentos vinculados al crimen organizado. “Esperábamos que ayer el presidente anuncie concretamente que se activa el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y que los militares se van a la frontera, pero no lo hicieron. Vamos a tener que seguir esperando y ojalá no pase a mayores”, agregó.

En medio de la escalada de violencia y ejecuciones registradas en el país, el Ministerio de Gobierno activó el denominado “Plan Halcón”, una estrategia conjunta entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas orientada a combatir el sicariato y desarticular organizaciones criminales, principalmente en el departamento de Santa Cruz.





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